В Україні з'явиться ще одне професійне свято: коли відзначатимуть
Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про День адміністратора центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Професійне свято відзначатиметься щороку 6 вересня.
Рішення ухвалене під час засідання уряду 26 травня, яке транслювалася в Youtube.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, 6 вересня 2012 року Верховною радою ухвалено закону "Про адміністративні послуги", який визначив правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.
На виконання закону було розпочато створення мережі центрів надання адміністративних послуг, кількість яких станом на 1 січня 2021 року становить 876 центрів надання адміністративних послуг, 59 територіальних підрозділів, 356 віддалених робочих місць адміністраторів та 15 мобільних центрів з надання адміністративних послуг. Зараз у центрах надання адміністративних послуг працює близько п'яти тисяч адміністраторів.
"З нагоди 9-ї річниці прийняття закону України "Про адміністративні послуги" та ураховуючи, що завдяки якісному та неупередженому виконанню обов'язків адміністраторів центрів надання адміністративних послуг збільшується ступень довіри громадян до влади, пропонується запровадити в Україні професійне свято - День адміністратора центру надання адміністративних послуг, яке відзначати щороку 6 вересня", - йдеться в документі.
Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочими днями будуть 250 з 365 календарних днів. Водночас у році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.
За даними опитування КМІС, у 2021 році улюбленими святами українців залишаються Різдво, Великдень і Новий рік. За останні десять років ставлення до Дня незалежності покращилося, День перемоги втрачає популярність.