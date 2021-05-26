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В Україні з'явиться ще одне професійне свято: коли відзначатимуть

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Україна, Середа 26 травня 2021 13:17
В Україні з'явиться ще одне професійне свято: коли відзначатимуть Фото: День робітника ЦНАП відзначатиметься 6 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про День адміністратора центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Професійне свято відзначатиметься щороку 6 вересня.

Рішення ухвалене під час засідання уряду 26 травня, яке транслювалася в Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, 6 вересня 2012 року Верховною радою ухвалено закону "Про адміністративні послуги", який визначив правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

На виконання закону було розпочато створення мережі центрів надання адміністративних послуг, кількість яких станом на 1 січня 2021 року становить 876 центрів надання адміністративних послуг, 59 територіальних підрозділів, 356 віддалених робочих місць адміністраторів та 15 мобільних центрів з надання адміністративних послуг. Зараз у центрах надання адміністративних послуг працює близько п'яти тисяч адміністраторів.

"З нагоди 9-ї річниці прийняття закону України "Про адміністративні послуги" та ураховуючи, що завдяки якісному та неупередженому виконанню обов'язків адміністраторів центрів надання адміністративних послуг збільшується ступень довіри громадян до влади, пропонується запровадити в Україні професійне свято - День адміністратора центру надання адміністративних послуг, яке відзначати щороку 6 вересня", - йдеться в документі.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочими днями будуть 250 з 365 календарних днів. Водночас у році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

За даними опитування КМІС, у 2021 році улюбленими святами українців залишаються Різдво, Великдень і Новий рік. За останні десять років ставлення до Дня незалежності покращилося, День перемоги втрачає популярність.

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