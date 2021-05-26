В Україні з'явиться ще одне професійне свято: коли відзначатимуть

Рішення ухвалене під час засідання уряду 26 травня, яке транслювалася в Youtube .

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, 6 вересня 2012 року Верховною радою ухвалено закону "Про адміністративні послуги", який визначив правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

На виконання закону було розпочато створення мережі центрів надання адміністративних послуг, кількість яких станом на 1 січня 2021 року становить 876 центрів надання адміністративних послуг, 59 територіальних підрозділів, 356 віддалених робочих місць адміністраторів та 15 мобільних центрів з надання адміністративних послуг. Зараз у центрах надання адміністративних послуг працює близько п'яти тисяч адміністраторів.

"З нагоди 9-ї річниці прийняття закону України "Про адміністративні послуги" та ураховуючи, що завдяки якісному та неупередженому виконанню обов'язків адміністраторів центрів надання адміністративних послуг збільшується ступень довіри громадян до влади, пропонується запровадити в Україні професійне свято - День адміністратора центру надання адміністративних послуг, яке відзначати щороку 6 вересня", - йдеться в документі.