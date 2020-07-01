В Україні з'явиться ще одне нове свято - День виноградаря і винороба. Кабінет міністрів підтримав відповідний указ президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Установити в Україні професійне свято - день виноградаря і винороба, яке відзначати щорічно у другу неділю листопада. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування", - вказано у тексті указу.

Слід зазначити, раніше Кабмін погодив указ президента про встановлення Дня митника - 25 червня. Ця дата - день прийняття Верховною радою закону "Про митну справу в Україні" в 1991 році.

Як писало РБК-Україна, у 2018 році президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв".

Нагадаємо, в Україні у 2019-му з'явився новий офіційний святковий день - День батька; відзначати нове свято будуть щорічно, в третю неділю червня.