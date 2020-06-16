В Україні з'явилася процедура визнання особою без громадянства

В Україні відтепер діятиме процедура визнання особою без громадянства. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №2335.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосував 331 нардеп.

Ця процедура дасть можливість таким особам законно перебувати на території України. Вони зможуть отримати документ, що засвідчує їх особу та підтверджує законність проживання в Україні - посвідка на проживання і посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Відповідно до закону, за умови проживання на території України в зазначеному статусі понад 2 роки можна отримати дозвіл на імміграцію і посвідку на проживання.

Крім того, особам, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства, надали право на безоплатну вторинну правову допомогу. Їх також звільняють від сплати судового збору та авансового внеску по виконанню судових рішень, які стосуються оскарження рішень про визнання особою без громадянства.

Нагадаємо, даний проект Рада схвалила за основу в кінці 2019 року, тоді його підтримав 361 парламентарій.

Як писало РБК-Україна, влітку минулого року ВР спростила надання громадянства іноземцям-захисникам України.