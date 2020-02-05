В Україні підвищили тарифи на воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 4 лютого схвалила рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для 43 підприємств по всій Україні. Про це повідомляється на сайті комісії.

Згідно з проектом рішення НКРЕКП, оприлюдненим на сайті, тарифи на водопостачання зростуть в середньому на 15-20% залежно від регіону.

Зокрема, в Києві тарифи водопостачання підвищені на 13,6% до 11,2 грн за 1 куб. м (без ПДВ), на водовідведення - на 6,3% до 7,96 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

Як повідомляло РБК-Україна, через те, що НКРЕКП затвердила окремий тариф на послугу з розподілу природного газу в кінці грудня, отримувачам пільг та субсидій надійшли нові платіжки із зазначенням повної вартості до оплати за послугу з розподілу природного газу. Міністерство соціальної політики має намір донарахувати субсидію і пільгу за нову послугу з розподілу природного газу в лютому.

Нагадаємо, за даними Держстату, середній розмір платіжки за комуналку зріс за грудень на 8%. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в грудні 2019 року склали 2212,0 грн, що на 8% більше, ніж у листопаді (2044,7 грн).