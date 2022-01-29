В Україні підвищили мінімальні аліменти. Скільки можна отримати на дитину

Верховна рада України підняла мінімальний розмір аліментів на дитину. Тепер він має становити не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прийнятий на цьому тижні законопроект № 3881 , який набуде чинності тільки після його підписання президентом та публікації.

Як було раніше

У 2020 році аліменти виплачувалися наступним чином. Батьки щомісячно мали платити не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тобто мінімальний гарантований розмір аліментів у такому випадку становив для дітей до 6 років - 929,50 гривні, а для дітей від 6 до 18 років - 1 159 гривень.

Відзначимо, виплата аліментів покладається на батьків в першу чергу, але буває так, що діти втрачають батьків або вони не в змозі утримувати своїх дітей. В такому випадку обов'язок по аліментах покладається на інших членів сім'ї. Але в 2020 році щодо них діяла норма про оплату не менше 30% прожиткового мінімуму, тобто для дітей до 6 років - 557,70 гривні, для дітей від 6 до 18 років - 695,40 гривні.

Що буде тепер

Згідно зі змінами, гарантований розмір аліментів, який стягуватиметься з інших родичів, підвищено з 30 до 50% прожиткового мінімуму. Тобто фактично бабусь, дідусів та інших членів сім'ї прирівняли до батьків.

Таким чином, мінімальна сума аліментів, яка може бути стягнута, на сьогодні становить:

для дітей до 6 років - 1 050 гривень

для дітей від 6 до 18 років - 1 309 гривень

Дані суми розраховані, виходячи з того, що з 1 січня 2022 року прожиткові мінімуми для дітей складають 2 100 і 2 618 гривень відповідно. При цьому рекомендований розмір аліментів дорівнює величині прожиткового мінімуму.

Водночас закон передбачає, то остаточний розмір аліментів визначається відносно доходів платника. Також при визначенні суми будуть враховуватися матеріальний і сімейний стан платника та одержувача аліментів.

Розмір аліментів зросте більше

Відповідно до закону про державний бюджет на 2022 рік, з 1 липня 2022 року прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становитиме 2 201 гривню, для дітей від 6 до 18 років - 2 744 гривень.

З 1 грудня 2022 року для дітей до 6 років прожитковий мінімум підніметься до 2 272 гривні, для дітей від 6 до 18 років - до 2 833 гривні. Розміри аліментів - мінімальні і рекомендовані - розраховуються з урахуванням цих цифр.

Аліменти від держави

Державна допомога на дитину передбачена, якщо:

місце проживання та перебування батьків невідоме;

батьки ухиляються від аліментів;

батьки не мають можливості утримувати дитину.

У таких випадках на дитину призначається тимчасова державна допомога, розмір якої визначається з урахуванням матеріального стану сім'ї, в якій вона проживає, але не нижче 50% прожиткового мінімуму.