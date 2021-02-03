В Україні потепління. Температура піднялась до +6, але йде невеликий сніг

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

В Україну прийшло потепління. На півдні країни температура повітря коливається від -2 до +6, а на заході невеликий сніг та дощ.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Як повідомляється, температура повітря наразі на заході та півночі спостерігається від -6 до +1, в центрі від +1 до 0, а на південному сході від - 2 до +6. Крім того, більшість регіонів вкрив туман.

У Закарпатській області випало вже від 2 до 6 см снігу, однак у Волинській та Львівській областях йде дощ. Стан покриття на окремих ділянках державного значення у Миколаївській області частково засніжене, в інших областях - мокре. На дорогах, крім південно-східної частини, подекуди ожеледиця.

Нагадаємо, 3 лютого, у більшості західних, деяких центральних та північних областях очікується мокрий сніг. Температура повітря в Україні вдень коливатиметься від +1 до +10, однак вночі спостерігатимуться заморозки.

Також РБК-Україна писало, що упродовж поточного тижня очікуються різкі зміни погоди. Після потепління в Україну повернуться морози.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2021 року середня місячна температура в Україні становитиме від 3 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла.