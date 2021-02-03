ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні потепління. Температура піднялась до +6, але йде невеликий сніг

Україна, Середа 03 лютого 2021 09:29
В Україні потепління. Температура піднялась до +6, але йде невеликий сніг
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

В Україну прийшло потепління. На півдні країни температура повітря коливається від -2 до +6, а на заході невеликий сніг та дощ.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Як повідомляється, температура повітря наразі на заході та півночі спостерігається від -6 до +1, в центрі від +1 до 0, а на південному сході від - 2 до +6. Крім того, більшість регіонів вкрив туман.

У Закарпатській області випало вже від 2 до 6 см снігу, однак у Волинській та Львівській областях йде дощ. Стан покриття на окремих ділянках державного значення у Миколаївській області частково засніжене, в інших областях - мокре. На дорогах, крім південно-східної частини, подекуди ожеледиця.

Нагадаємо, 3 лютого, у більшості західних, деяких центральних та північних областях очікується мокрий сніг. Температура повітря в Україні вдень коливатиметься від +1 до +10, однак вночі спостерігатимуться заморозки.

Також РБК-Україна писало, що упродовж поточного тижня очікуються різкі зміни погоди. Після потепління в Україну повернуться морози.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2021 року середня місячна температура в Україні становитиме від 3 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Погода

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся