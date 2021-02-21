RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні потеплішало, але йде сніг в трьох областях

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні потепліло і сильні морози відійшли, але зранку ще холодно. У Донецькій, Полтавській та Сумській йде сніг, уже випало до 3 сантиметрів опадів.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

В західних областях місцями туман, на іншій території країни без опадів.

Середня температура повітря на території країни -2-4, у східних та північних областях до -7-9.

Стан покриття на дорогах державного значення у Донецькій та Чернігівській області засніжений; у Дніпропетровській області спостерігається ожеледиця.

На перевальних ділянках доріг без опадів, лише на Закарпатті місцями туман. Покриття доріг переважно мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжене. Температура повітря -3-5.

На дорогах державного значення проводяться роботи з розчистки проїзної частини на всю ширину та узбіччя доріг від снігу, ліквідація ожеледиці, снігових переметів та обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами.

Нагадаємо, на сьогодні прогнозують потепління до +8 в Україні, вночі температура може місцями опуститися до -8.

Також раніше повідомлялось, що в Україну йде довгоочікуване потепління.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України потеплениеПогода
Читайте також
Погода в Україні зміниться вже завтра: прогноз
Весна наближається: в Україні після 20-градусних морозів потепліє до +10
Прогноз погоди