В Україні збудують понад 130 сховищ для боєприпасів

До кінця 2021 року в Україні збудують понад 130 захищених сховищ для зберігання боєзапасу. Про це заявив начальник Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України полковник Микола Швець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Він повідомив, що на даний час потреба ЗСУ у захищених залізобетонних сховищах складає близько 300 одиниць.

"Проектами реконструкції технічних територій передбачено протягом 2018-2021 років будівництво понад 130 захищених сховищ. Провести реконструкцію передбачається у три черги. Вартість будівництва згідно відпрацьованих проектів Реконструкції технічних територій становить 4,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Швець також зазначив, що наразі на підставі цих контрактів розпочато будівництво першої черги захисних обсипних сховищ у кількості 35 одиниць, завершити яке планується до кінця 2019 року.

Окрім цього, близько 70% охоронних периметрів потенційно-небезпечних об'єктів уже обладнані огорожею нового типу, периметровими технічними засобами охорони, відеоспостереженням, освітленням та іншими системами захисту та контролю доступу.

До кінця другого кварталу 2019 року сплановано завершення цих робіт на 37-ми потенційно небезпечних об'єктах зберігання боєзапасу. Ці системи забезпечують надійну охорону за різних кліматичних і погодних умов та у будь-який час доби.

Нагадаємо, вночі 9 жовтня 2018 року на арсеналі боєприпасів в Ічні (Чернігівська область) сталася пожежа. На складах знаходилося 69,5 тисяч тонн боєприпасів. У зв'язку з НП жителів Ічні та 30 прилеглих селищ евакуювали.

Раніше повідомлялося, що після кількох вибухів на складах з боєприпасами в Міністерстві оборони було притягнуто до дисциплінарної відповідальності 65 осіб.