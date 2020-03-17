В Україні поки не планують розширювати НС на інші області, - джерело

В Україні поки не будуть вводити надзвичайну ситуацію в областях. На даний момент НС ввели лише у Житомирській та Чернівецькій областях, повідомив РБК-Україна джерело в Офісі президента.

Джерело додало, що НС в Україні поки не вводять, немає також рішення і про НС в якихось областях, крім Житомирської та Чернівецької.

"Зараз достатньо рішення Кабінету міністрів. Засідання РНБО з приводу ситуації сьогодні не буде", - розповіло джерело.

Однак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль в на позачерговому засіданні в Раді заявив, що уряд готовий до введення надзвичайного стану в Україні для запобігання коронавірусу.

До цього український президент не виключав введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус.

Разом з тим, нагадаємо, що Офіс президента Володимира Зеленського з п'ятниці розглядає можливість введення надзвичайного стану в Україні, якщо це буде потрібно для нерозповсюдження коронавірусу COVID-19.

Додамо, що станом на 17 березня в Україні 7 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, два випадки в Києві, чотири - в Чернівецькій області та одне - в Житомирській області.