В Україні поки не виявили "британського" штаму коронавірусу, - МОЗ

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в країні поки не виявлено нового штаму коронавірусу, який вперше був діагностований у Великій Британії. Однак нову партію проб вже відправили до лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вивчаємо це питання. Це питання має підтвердити або спростувати ВООЗ. Наразі ми відправляємо до лабораторії ВООЗ, яка перебуває у клініці "Шаріте" у Німеччині, 200 нових ізолятів вірусу. На сьогодні цього штаму в Україні не виявлено", - сказав Ляшко.

За словами головного санітарного лікаря, "британський" штам коронавірусу може вплинути на реалізацію запланованих карантинних заходів.

"Вони (Британія,- ред.) планували відкритися 2 грудня, щоб відсвяткувати новорічні та Різдвяні свята, які у них розпочинаються 25 грудня, і відсвяткувати без карантину... Як показала потім практика, вони вийшли з карантину без зниження захворюваності. Причиною була поява нового штаму коронавірусу, який легше передається", - пояснив він.

Нагадаємо, після виявлення нового штаму коронавірусу в Британії, який вчені вважають більш заразним за інші, десятки країн світу заборонили в'їзд з Британії. Україна зі свого боку не зупиняла авіасполучення зі Сполученим Королівством.

Також повідомлялось, що в Україні за минулу добу зафіксували 7 925 нових випадків коронавірусу.