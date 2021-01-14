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В Украине пока не обнаружили "британский" штамм коронавируса, - Минздрав

Автор: Андрей Козловский

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране пока не выявили нового штамма коронавируса, который впервые был диагностирован в Великобритании. Однако новую партию проб уже отправили в лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Об этом Виктор Ляшко рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы изучаем этот вопрос. Этот вопрос должен подтвердить или опровергнуть ВОЗ. Сейчас мы отправляем в лабораторию ВОЗ, которая находится в клинике "Шарите" в Германии, 200 новых изолятов вируса. До сих пор этого штамма в Украине не обнаружено", - сказал Ляшко.

По словам главного санитарного врача, "британский" штамм коронавируса может повлиять на реализацию запланированных карантинных мер.

"Они (Британия,- ред.) планировали открыться 2 декабря, чтобы отпраздновать новогодние и Рождественские праздники, которые у них начинаются 25 декабря и отпраздновать без карантина... Как показала потом практика, они вышли из карантина без снижения заболеваемости. Причиной было появление нового штамма коронавирус, который легче передается", - пояснил Ляшко.

Напомним, после обнаружения нового штамма коронавируса в Британии, который ученые считают более заразным за другие, десятки стран мира запретили въезд из Британии. Украина со своей стороны не останавливала авиасообщение с Соединенным Королевством.

Также сообщалось, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 7 925 новых случаев коронавируса.

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