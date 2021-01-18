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В Україні підготували два літаки для перевезення вакцини від COVID

Київ, Понеділок 18 січня 2021 16:26
В Україні підготували два літаки для перевезення вакцини від COVID
Фото: літак МАУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Для перевезення вакцини від COVID в Україні вже підготували два літаки. Дані літаки можуть бути задіяні не тільки для поставок до України.

Про це йдеться в повідомленні компанії "Міжнародні авіалінії України" в Facebook.

Повідомляється, що доставка вакцини від COVID авіаційним транспортом є найбільш швидким і надійним способом з урахуванням дотримання необхідних температурних режимів.

"З метою забезпечення доставки вакцин, авіакомпанія МАУ підготувала літаки типу Boeing 737 і Boeing 767 для перевезення вакцини в якості вантажу. З початку дії карантину МАУ перевезла 870 тонн вантажів медичного призначення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше український уряд планував запропонувати компаніям-розробникам вакцини послуги літака "Мрія". Кабмін розраховує, що це дозволить прискорити отримання вакцини Україною.

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що в світі зроблять достатню кількість вакцини проти коронавірусу. А ВООЗ уже зареєструвала 2 млрд доз COVID-вакцин від п'яти виробників.

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Новини України Суспільство Міжнародні авіалінії УкраїниВакцинаCOVID-19

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