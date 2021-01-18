В Украине подготовили два самолета для перевозки вакцины от COVID

Фото: самолет МАУ (РБК-Украина)

Для перевозки вакцины от COVID в Украине уже подготовили два самолета. Данные самолеты могут быть задействованы не только для поставок в Украину.

Об этом говорится в сообщении компании "Международные авиалинии Украины" в Facebook.

Сообщается, что доставка вакцины от COVID авиационным транспортом является наиболее быстрым и надежным способом с учетом соблюдения необходимых температурных режимов.

"С целью обеспечения доставки вакцин, авиакомпания МАУ подготовила самолеты типа Boeing 737 и Boeing 767 для перевозки вакцины в качестве груза. С начала действия карантина МАУ перевезла 870 тонн грузов медицинского назначения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинское правительство планировало предложить компаниям-разработчикам вакцины услуги самолета "Мрия". Кабмин рассчитывает, что это позволит ускорить получение вакцины Украиной.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в мире сделают достаточное количество вакцины против коронавируса. А ВОЗ уже зарегистрировала 2 млрд доз COVID-вакцин от пяти производителей.