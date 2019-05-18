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В Україні через підйом рівня води очікуються підтоплення


З 19 по 21 травня можливе збільшення рівня річок до 0,8 метра

В Житомирській та Рівненській області за даними Укргідрометцентру з 19 по 21 травня 2019 прогнозується підняття рівня води в річках, що може призвести до затоплення територій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що внаслідок значних дощів прогнозується ріст на річках басейну Прип’яті на 0,2 - 0,8 над рівнями 18 травня 2019 року. На річці Льва можливе подальше часткове затоплення будинків в ряді сіл Рокитнівського району Рівненської області.

Також на річці Уборть в Ємільчинському районі Житомирської області можливе досягнення відмітки підтоплення присадибних ділянок та господарських споруд.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Івано-Франківській області затоплено сотні будинків. В результаті інтенсивних дощів з берегів вийшла річка Павлівка, що призвело до підтоплення близько 300 дворів з житловими будинками в Ямниці. Рятувальники евакуювали чотирьох людей, жертв і постраждалих немає, на ранок 16 травня залишаються підтопленими 126 будинків, але ситуація стабілізувалася, рівень води поступово спадає.

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