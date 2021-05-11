ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні планують запуск COVID-сертифікатів: які "бонуси" чекають українців

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 09:21
В Україні планують запуск COVID-сертифікатів: які "бонуси" чекають українців Фото: в Україні розповіли, які "бонуси" будуть для вакцинованих від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

В Україні планують запустити COVID-сертифікати. Міністерство охорони здоров'я опрацьовує, які "бонуси" будуть для вакцинованих українців.

Про це заявив в інтерв'ю для РБК-Україна прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, в Україні є міста і містечка, які можуть провакцинувати своє населення. Особливо це стосується курортних міст, зазначив Шмигаль.

"Якщо провакцинуються всі жителі цього містечка і всі працівники курортних закладів, в такому містечку може бути створена так звана "зелена зона", куди можуть їхати туристи. Звичайно, з певними обмеженнями, якщо вони не вакциновані. Але місто зможе працювати в звичайному нормальному режимі", - сказав він.

Зазначимо, в Україні вже понад 865 тисяч осіб отримали одну дозу вакцини від COVID-19, повний курс вакцинації пройшли близько 700 осіб.

Нагадаємо, Шмигаль оцінив терміни досягнення колективного імунітету від COVID в Україні.

Зазначимо, в Україні другий день поспіль більше двох тисяч нових COVID-випадків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство паспорт COVID-19
NEWS
В Україні другий день поспіль більше двох тисяч нових COVID-випадків
В Україні другий день поспіль більше двох тисяч нових COVID-випадків
DAILY
Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом