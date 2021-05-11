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В Украине планируют запуск COVID-сертификатов: какие "бонусы" ждут украинцев

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 09:21
В Украине планируют запуск COVID-сертификатов: какие "бонусы" ждут украинцев Фото: в Украине рассказали, какие "бонусы" будут для вакцинированных от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

В Украине планируют запустить COVID-сертификаты. Министерство здравоохранения прорабатывает, какие "бонусы" будут для вакцинированных украинцев.

Об этом заявил в интервью для РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в Украине есть города и городки, которые могут провакцинировать свое население. Особенно это касается курортных городов, отметил Шмыгаль.

"Если провакцинируются все жители этого городка и все работники курортных заведений, в таком городке может быть создана так называемая "зеленая зона", куда могут ехать туристы. Конечно, с определенными ограничениями, если они не вакцинированы. Но город сможет работать в обычном нормальном режиме", - сказал он.

Отметим, в Украине уже более 865 тысяч человек получили одну дозу вакцины от COVID-19, полный курс вакцинации прошли около 700 человек.

Напомним, Шмыгаль оценил сроки достижения коллективного иммунитета от COVID в Украине.

Отметим, в Украине второй день подряд более двух тысяч новых COVID-случаев.

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