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СБУ буде контролювати зважування вантажівок на дорогах

Автор: РБК-Україна

Міністерство інфраструктури має перезавантажити "Укртрансбезпеку"

Представники Служби безпеки України та Національної поліції будуть контролювати зважування вантажівок на дорогах. Президент України Володимир Зеленський поставив завдання Міністерству інфраструктури України перезавантажити Державну службу з безпеки на транспорті.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, через відсутність довіри до "Укртрансбезпеки" було прийнято тимчасове рішення про притягнення до габаритно-вагового контролю на дорогах представників СБУ та Національної поліції.

За словами президента планується також закупити і встановити 50-80 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю.

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"Поставлено завдання запровадити автоматичну систему перевірки та фіксації вантажів. Вона буде - шість "пілотів" ми вже зробили біля Києва", - зазначив президент.

Крім того, як тимчасовий захід також були впроваджені обмеження у зв'язку з температурним режимом: коли температура повітря сягає 28 градусів - вантажівка зупиняється в будь-якій місцевості, на будь-якій ділянці дороги.

Нагадаємо, за інформацією Міністерства інфраструктури, часто перевантажені фури виявляють в Київській, Одеській та Херсонській областях.

Своєю чергою, Чорноморська митниця за підтримки губернатора Херсонської області домовилася з власниками портів в регіоні про обмеження перевантаженим фурам в'їжджати на територію портів.

Відповідний проект постанови також знаходиться на розгляді Кабінету міністрів України.

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