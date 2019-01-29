В Україні планують створити енергетичні біржові хаби

Регулятори фондового та енергетичного ринків домовилися про співпрацю

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подписали Меморандум о сотрудничестве в создании механизмов биржевой торговли на энергетическом и финансовом рынках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКЦПФР.

Как отметили в пресс-службе, документ закладывает основу для более тесной координации, разработки совместной позиции, взаимных консультаций и информационного сотрудничества.

В частности, комиссии декларируют общность целей в приведении украинского регуляторного поля в соответствие с лучшим европейским стандартам, в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной и Договора об учреждении Энергетического сообщества ЕС.

Главы НКЦБФР Тимур Хромаев отметил, что для создания прозрачного ценообразования на энергетическом и финансовом рынках нужно ввести требования к товарным и финансовым биржам, клиринговым учреждениям, торговцам и другим рыночным участникам. Это стимулирует организованную и высоколиквидную торговлю товарами и финансовыми инструментами.

"Мы должны создать полноценные энергетические биржевые хабы. Только тогда мы получим честные цены на природный газ, электроэнергию, на производные финансовые инструменты на эти товары. Так это работает в Европе, так это должно работать и в Украине", - добавил он.

Напомним, с 1 января 2019 года начала действовать новая модель розничного рынка электрической энергии.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины обнародовала для общественного обсуждения два проекта решений, которые позволят покупать государственные облигации через мобильные приложения.