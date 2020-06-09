В Україні планують обмежити ціни 20 монополістів

Мінекономіки пропонує врегулювати питання обмеження цін монополістів. Відомство підготувало проект постанови Кабінету міністрів про порядок запровадження державного регулювання цін на товари підприємств, які порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Як зазначається в документах, можливість державного регулювання прописана в законі "Про ціни і ціноутворення", але норма не застосовується через відсутність механізму.

За даними Антимонопольного комітету, за період 2014-2019 років загальна кількість наданих комітетом рекомендацій склала 183 одиниці, або в середньому 30 за рік. При цьому жодна з цих рекомендацій не стосувалася запровадження державного цінового регулювання.

За оцінками Мінекономіки, кількість суб’єктів господарювання, на яких може розповсюджуватися державне регулювання, складатиме 20 підприємств.

У міністерстві нагадують, що епідемічна ситуація в країні, обумовлена поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), спровокувала ажіотажний попит і стрімке зростання цін на окремі види товарів, що мають істотну соціальну значущість, та товарів протиепідемічного призначення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України постановою від 22 квітня запровадив державне регулювання цін на десять продовольчих товарів, на окремі ліки, дезінфікуючи засоби, а також на засоби індивідуального захисту.

Постанова Кабміну про державне регулювання цін набрала чинності 18 травня 2020 року.

За даними НБУ, ведення держрегулювання майже не вплинуло на ціни наприкінці травня.