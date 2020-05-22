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Ціни під державним регулюванням змінюються різноспрямовано, - НБУ

Новини » Економіка     22.05.2020 - 15:32
Ціни під державним регулюванням змінюються різноспрямовано, - НБУ
Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

НБУ оприлюднив першу оцінку впливу урядової постанови

Зміна цін на продукти харчування, щодо яких запроваджено державне регулювання, протягом 15-21 травня була незначною. Деякі продукти дорожчають, деякі - дешевшають.

Про це йдеться Економічному огляді тижня Національного банку України.

Як зазначається в огляді, з 18 травня набула чинності постанова Кабінету міністрів про державне регулювання цін, що зобов’язує ритейлерів заздалегідь декларувати зростання роздрібних цін для визначеного переліку продуктів харчування та медичні товари.

"За даними з онлайн супермаркетів протягом квітня-травня зміна цін на більшість таких товарів не перевищувала 3% за тиждень, а вартість деяких з них навіть знижувалася", - йдеться в огляді.

Ціни під державним регулюванням змінюються різноспрямовано, - НБУ

У НБУ відзначають, що загалом протягом останнього тижня ціни на продукти харчування незначно підвищилися. Зокрема дорожчали фрукти під впливом скорочення пропозиції, а також яловичина та деякі крупи.

Нагадаємо, постанова Кабінету міністрів № 341 про державне регулювання цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, та товари протиепідемічного призначення набрала чинності 18 травня.

Відзначимо, Кабінет міністрів України постановою від 22 квітня запровадив державне регулювання цін на десять продовольчих товарів, на окремі ліки, дезінфікуючи засоби, а також на засоби індивідуального захисту.

До переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, потрапили: крупа гречана, цукор пісок, борошно пшеничне (вищий сорт), макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вітчизняного виробництва), молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, птиця (тушка куряча), вода мінеральна без газу, масло вершкове жирністю 72,5%.

До переліку товарів протиепідемічного призначення потрапили ліки, серед яких парацетамол, антисептики та дезінфікуючи засоби, засоби індивідуального захисту (медичні маски, халати тощо).

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ценыпродуктыНаціональний банк України
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