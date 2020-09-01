В Україні планують карати за випалювання трави та підпали лісів: розміри штрафів

В Україні планують встановити відповідальність за випалювання трави та підпали лісів. Верховна рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроект №3526.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За нього проголосували 328 нардепів.

Документ покликаний посилити захист лісів, сприяти запобіганню пожеж на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій, підвищити ефективність управління та контролю у цій сфері.

У законі прописане посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки в лісах, сільськогосподарських угіддях та інших природних екосистемах.

Розміри штрафів

Знищення або пошкодження, випалювання полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних об'єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень пропонують карати штрафом у розмірі від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів для громадян (3060-6120 грн), а для посадових осіб - від 900 до 1260 таких мінімумів (15300-21420 грн).

Ті ж порушення, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, хочуть карати штрафом від 360 до 720 таких мінімумів для громадян (6120-12240 грн), а для посадовців розмір стягнення становитиме від 1260 до 1800 цих мінімумів (21420-30600 грн).

Окремо в законі прописана відповідальність за знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду, у тому числі у прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами, смугах відведення, берегових смугах водних шляхів.

Це порушення тягне накладення штрафу на громадян від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів (3060-6120 грн), а на посадовців - від 900 до 1260 таких мінімумів (15300-21420 грн).

Ті ж дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, каратимуть штрафом від 360 до 720 мінімумів для громадян (6120-12240 грн) та від 1260 до 1800 таких мінімумів для посадових осіб (21420-30600 грн).

За випалювання торфовищ, у тому числі осушених, торфовищ у складі водно-болотних угідь міжнародного значення хочуть штрафувати громадян на суму від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів (3060-6120 грн), а посадовців - на суму від 900 до 1260 неоподатковуваних мінімумів (15300-21420 грн).



При цьому за ті ж дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, громадянам загрожує штраф від 360 до 720 неоподатковуваних мінімумів доходів (6120-12240 грн), а посадовим особам - від 1260 до 1800 таких мінімумів (21420-30600 грн).

У законі, крім того, хочуть встановити відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки в зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. За ці порушення хочуть штрафувати громадян на суму від 340 до 600 неоподатковуваних мінімумів (5780-10200 грн), а посадовців - на суму від 1000 до 1400 мінімумів (17000-23800 грн).

Нагадаємо, в кінці липня Кабінет міністрів запропонував ВР карати за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки серйозними штрафами в законопроекті №3931.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила проект плану заходів щодо врегулювання проблеми щорічних масових пожеж в екосистемах, який повинен доповнити закон про боротьбу зі спалюванням сухостою.