В Україні планують дослідити впровадження 5G

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України проведе дослідження 5G-частот в країні. Відповідне рішення схвалив Кабмін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
"Результати дослідження дозволяють розпочати розгортання мереж п’ятого покоління у діапазоні 700 МГц., оскільки для функціонування цього стандарту зв’язку необхідно провести науково-технічне вивчення можливості використання обладнання для обслуговування спеціальних абонентів спільно з користувачами звичайного мобільного зв’язку", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що після проведення досліджень в Україні буде встановлено плату за користування цим радіочастотним ресурсом.
"5G в Україні дозволить розвантажити наявний частотний ресурс та уникати проблем зі зв'язком, адже швидкість інтернету п’ятого покоління щонайменше вдвічі більша ніж 4G", - додають у відомстві.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України відтермінував впровадження 5G у країні через недостатнє фінансування робіт.
Раніше уряд ухвалив план заходів щодо впровадження в Україні системи мобільного зв’язку п’ятого покоління.
Планувалося, що тендер на видачу ліцензій відбудеться у грудні 2021 року.