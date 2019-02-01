В Україні планується введення електронної системи для пошуку ліків

МОЗ і ПРООН проводять тендер на розробку електронної системи eStock

В Украине планируется введение электронной системы для поиска лекарственных препаратов и медицинских изделий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, на данный момент Программа развития ООН (ПРООН) в Украине в партнерстве с Минздравом проводит тендер на разработку программного обеспечения для данной системы - eStock. Заявки на участие в тендере принимаются до конца февраля текущего года.

Отмечается, что на данный момент информирование общественности происходит через сайты областных департаментов здравоохранения и с помощью информационных сообщений в больницах, однако часто информация о закупленых лекарствах не обновляется регулярно, является неудобной для пациента, а в некоторых областных департаментах нет рабочих сайтов. Отмечается, что новая электронная система мониторинга eStock сделает информацию доступной для пациентов и ускорит получение необходимых медикаментов.

Также система должна предусматривать возможность интеграции и обмена данными с другими системами, например, электронной системой здравоохранения eHealth, ProZorro и др.

Напомним, ранее сообщалось, что граждане могут получить информацию о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов с помощью электронных сервисов Государственной фискальной службы.