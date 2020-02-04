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В Україні планувалося замовне вбивство громадянина Євросоюзу

Новини » Надзвичайні події     04.02.2020 - 10:59
В Україні планувалося замовне вбивство громадянина Євросоюзу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мешканка сусідньої країни пропонувала 4,3 тисячі доларів за вбивство колишнього чоловіка

Правоохоронці попередили замовне вбивство громадянина однієї з країн Євросоюзу, яке планувала його колишня дружина, що вчиться в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що громадянка сусідньої країни, яка навчається в одному з навчальних закладів Івано-Франківська, пропонувала 4,3 тисячі доларів за скоєння вбивства колишнього чоловіка. Замовницю і виконавця затримали під час передачі авансу в розмірі 500 доларів.

"За версією слідства, вбивство повинне було виглядати як нещасний випадок і відбутися за кордоном, де постійно проживає її колишній чоловік, в той час як вона буде перебувати в Україні, щоб забезпечити собі алібі", - повідомили в Офісі генпрокурора.

За фактом організації умисного вбивства порушено кримінальну виробництво за ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 14 п. 11 2 ч. ст. 115 Кримінального кодексу України. На даний момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою затриманої.

Раніше повідомлялося, що Служби безпеки Грузії і України запобігли замовне вбивство двох громадян Грузії. Вбивство було сплановано саме на території України, а жертвами злочинців повинні були стати брати Георгій і Давид Пеїкрішвілі, який, які відомі в Тбілісі зв'язками з резонансними кримінальними інцидентами.

Також РБК-Україна писало, що на початку грудня 2019 року в центрі Києва здійснили спробу замовного вбивства депутата Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. В результаті розстрілу автомобіля депутата, загинув його трирічний син.

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