В Україні перезапустять систему агрострахування: Рада схвалила закон

В Україні перезапустять систему агрострахування. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №5104.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 311 нардепів.
Прописаний механізм надання держпідтримки с/г товаровиробникам для страхування продукції.
Документ визначив учасників ринку страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, вимоги до них, їх права та обов'язки; об'єкти страхування, страхові продукти, страхові ризики, страхові випадки.
Встановлені вимоги до договорів страхування з державною підтримкою.
"Держпідтримка страхування сільськогосподарської продукції полягає в наданні з держбюджету сільськогосподарським товаровиробникам грошових коштів у вигляді відшкодування до 60 відсотків вартості страхового платежу (страхової премії), нарахованого за договорами страхування", - вказано у законі.
Прописано, що конкретний розмір компенсації буде визначатися, виходячи з можливостей держбюджету.
Скасовується страхування сільськогосподарської продукції через Аграрний страховий пул.
Закон уточнює повноваження Уповноваженого органу, який здійснює держнагляд за страховою діяльністю.
У документі зазначено, що колективне сільськогосподарське підприємство, с/г кооперація і фермерське господарство також отримають державну підтримку на страхування сільськогосподарської продукції.
Нагадаємо, в кінці квітня Рада прийняла цей закон за основу.
Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів посилив допомогу фермерським господарствам. Аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5000 гривень на гектар.
КМУ також розширив державну фінансову підтримку сільгоспвиробників. У 2021 році на допомогу планують направити додаткові 500 млн гривень.