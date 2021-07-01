В Україні перезапустять систему агрострахування: Рада схвалила закон

"За" проголосували 311 нардепів.

Прописаний механізм надання держпідтримки с/г товаровиробникам для страхування продукції.

Документ визначив учасників ринку страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, вимоги до них, їх права та обов'язки; об'єкти страхування, страхові продукти, страхові ризики, страхові випадки.

Встановлені вимоги до договорів страхування з державною підтримкою.

"Держпідтримка страхування сільськогосподарської продукції полягає в наданні з держбюджету сільськогосподарським товаровиробникам грошових коштів у вигляді відшкодування до 60 відсотків вартості страхового платежу (страхової премії), нарахованого за договорами страхування", - вказано у законі.

Прописано, що конкретний розмір компенсації буде визначатися, виходячи з можливостей держбюджету.

Скасовується страхування сільськогосподарської продукції через Аграрний страховий пул.

Закон уточнює повноваження Уповноваженого органу, який здійснює держнагляд за страховою діяльністю.

У документі зазначено, що колективне сільськогосподарське підприємство, с/г кооперація і фермерське господарство також отримають державну підтримку на страхування сільськогосподарської продукції.