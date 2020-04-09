В Україні перенесли багатонаціональні військові навчання

Заходи багатонаціональної колективної підготовки на території України за участю український військових було перенесено у зв'язку з карантином через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними оборонного відомства, також було перенесено на невизначений термін ротації національного персоналу, які виконують завдання у складі міжнародних операцій.

Без змін залишається підготовка до ротацій національного контингенту в Косово та Демократичній Республіці Конго.

Крім того, наразі вирішується питання повернення в Україну військовослужбовців Збройних сил, які виконують завдання у складі Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коронавірус виявили у двох військовослужбовців з Васильківського гарнізону та однієї з частин Мелітополя. Військовий з Васильківського гарнізону був госпіталізований з пневмонією. Інший військовий - контактував з хворим на коронавірус.

Ще один випадок захворювання на коронавірус у Збройних силах підтвердили вчора, 8 квітня. Коронавірусом заразився військовослужбовець Київського гарнізону. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.