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В Україні перекрили контрабандний канал збуту бурштину до Китаю

Автор: РБК-Україна

В Україні правоохоронці викрили нелегальну схему збуту бурштину до країн Близького Сходу та КНР. Під час обшуків було вилучено понад тонну дорогоцінного каміння.

Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, злочинна організація, до складу якої входили громадяни України та іноземці, налагодила протиправну схему придбання бурштину великих фракцій, так званого "пейзажу", в осіб, які незаконно видобувають його в Рівненській області.

"Використовуючи закриті профілі в соціальних мережах, вони здійснювали пошук покупців "сонячного каменю" та проводили онлайн аукціони, після чого за підробленими документами перевозили дорогоцінне каміння контрабандним шляхом до країн Близького Сходу та КНР", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що злочинці розробили спеціальний мобільний додаток, в якому у закордонних клієнтів була можливість обрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити та відслідковувати маршрут доставки за індивідуальним кодом.

В рамках досудового розслідування було проведено 46 обшуків на території Рівненської, Київської областей та м. Києва під час яких було виявлено та вилучено бурштину загальною вагою більше 1 тонни.

Досудове розслідування триває, вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: правоохоронці виявили понад тонну бурштину (gp.gov.ua)

Нагадаємо, що у Рівненській області при огляді мікроавтобуса вилучили понад 10 кілограм бурштину-сирцю.

Раніше стало відомо, що правоохоронці виявили 66 кілограмів бурштину в мікроавтобусі, що прямував до Польщі.

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