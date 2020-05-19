Україні в ПАРЄ стає важче боротися з російськими наративами, - Ясько

На міжнародній арені, зокрема і в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Україні стає щоразу складніше протидіяти російським наративам. Чимало учасників Асамблеї в комітетах мають проросійські погляди.

Як передає РБК-Україна, про це повідомила керівник постійної делегації в ПАРЄ, народеп із фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько, пише "Укрінформ."

Зокрема, Ясько зазначила, що більшість учасників політичних груп в ПАРЄ вірять російським наративам, "або вони просто не знають якоїсь інформації".

"Як людина, яка займається нашою позицією в ПАРЄ, я розумію, наскільки українській стороні стає важче від того, коли з’являються такі наративи як включення представників ОРДЛО до переговорного процесу. Нам постійно треба говорити про те, що жодних терористів ніхто не включатиме, що нам потрібні справжні представники Донецької та Луганської "республік". Але тут виникає багато небезпек: я не до кінця розумію, що означає "включити справжніх представників Луганська та Донецька?", - говорить Ясько.

Вона додала, що це питання викликає багато як юридичних, так і політичних наслідків і ризиків.

"Тобто я не розумію, чи є це позитивним для України в контексті нашої міжнародної позиції... Тому, якщо їм розповідати ті новини, що стосуються мінського процесу, тут виникає дуже багато небезпек, і нам боротися за наші українські національні інтереси стає важче", - сказала керівник делегації.

Нагадаємо, літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи перенесена на невизначений час через пандемію коронавірусу.