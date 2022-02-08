В Україні озвучили очікування від нормандської зустрічі радників

Зустріч нормандської четвірки на рівні радників може відбутися цього тижня. В Україні озвучили очікування від нових переговорів.

Про це заявив в. о. першого заступника голови української делегації в ТКГ Андрій Костін в інтерв'ю РБК-Україна .

"Ми можемо мати дуже великі очікування, але давайте говорити про реалістичний сценарій. Найголовніша тема - це все-таки розблокування Російською Федерацією вирішення гуманітарних питань", - розповів він РБК-Україна.

За його словами, зокрема, буде піднято питання про необхідність неухильного дотримання режиму припинення вогню.

"Тут важливий і сам факт проведення зустрічі в Парижі, в живому форматі - вперше за рік. До того ж, ефективність живих зустрічей вище, ніж в режимі відеоконференції. Вперше за два роки зустрічей у нормандському форматі з'явилася узгоджена заява", - зазначив він.