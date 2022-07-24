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В Україні очікуються град та шквали: названо регіони

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Україна, Неділя 24 липня 2022 15:13
В Україні очікуються град та шквали: названо регіони Фото: в Україні очікуються град та шквали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Вдень неділі, 24 липня, в частині регіонів очікуються град та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні очікуються град та шквали: названо регіони

"24 липня вдень у західних, Житомирській, Київській і Вінницькій областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 24 -25 липня у південній частині, більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомлення.

За даними "Суспільне Одеса", з ночі неділі 24 липня на ранок понеділка, 25 липня в Одесі та області очікуються грози.

"Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, синоптики попередили, що сьогодні в деяких регіонах України очікується штормова погода.

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