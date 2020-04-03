В Україні очікують пікове зростання СOVID-19 найближчим часом

Фахівці очікують пікове зростання захворюваності коронавірусом COVID-19 в Україні. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у Моз пояснили, чому Кабмін планує посилити карантинні заходи.

"Ми детально вивчаємо ситуацію, яка відбувається в країнах європейського союзу. І ми прогнозуємо, що найближчим часом нас очікує пікове зростання коронавирусной хвороби на території України. Тому ми і пропонуємо жорсткі заходи. Адже наші розрахунки показують, при проведенні додаткових заходів з ізоляції і обмеження мобільності ми можемо значно зменшити кількість смертей і важких випадків", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Також РБК-Україна писало, що 1 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення карантину в Україні з-за зростання кількості хворих коронавірусом. Зокрема, введено заборону на перебування в громадському місці без маски, а також переміщення групою з більш двох чоловік.

Раніше в Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що пік епідемії очікується в період з 15 по 25 квітня. У зв'язку з цим Україна почне повертатися до нормального життя після епідемії коронавіруса не раніше 15 травня.