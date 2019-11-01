В Україні очікується похолодання до -12

Погода в Україні у суботу, 2 листопада, принесе нічне похолодання до -12 градусів, також можливі опади в деяких областях. Про це повідомляє Український Гідрометцентр на сторінці в Facebook.

За даними синоптиків, найближчої ночі очікується суттєве похолодання у східних областях, де температура знизиться до -6...-12 градусів. На решті території вночі прогнозується від 0 до -5 градусів. Вдень температура коливатимуться від +1 до +6. У південних та Закарпатській областях буде тепліше, вдень від +6 до +11, вночі від -2 до +3.

Крім того, у суботу можливі дощі у західних областях, які в неділю місцями також пройдуть на півночі. У неділю нічна температура повітря коливатиметься від 0 до +5, вдень від +7 до +12. На півдні та заході вдень термометри покажуть до +16 градусів. У східних областях затримається холодна погода, вночі -3...-8, вдень від +4 до +9.

Також на вихідних по всій Україні, крім крайнього заходу та сходу, очікується сильний південний вітер. Можливі пориви вітру до 20 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що наступного тижня в Україні можливе потепління до +20 градусів. Температура повітря зросте у південних та західних областях.