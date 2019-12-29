В Україні очікується ожеледиця на дорогах

Ілюстративне фото (УНІАН)

29 і 30 грудня в Україні оголошено перший рівень небезпеки

Рятувальники попереджають українців про ожеледицю на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, в неділю, 29 грудня, на дорогах України, крім півдня, очікується ожеледиця. Також оголошено перший рівень небезпеки.

"За прогнозами УкрГидрометцента, 29 грудня на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий). 29-30 грудня в Києві на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

У той же час, Укргідрометцентр повідомляє, що у неділю в Україні, крім більшості східних областей та Приазов'я, вдень невеликий сніг, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській з дощем. Температура повітря коливатиметься від -2 до +5 градусів.

Крім того, завтра в Україні буде сонячна погода, але морозно. На заході температура повітря вдень становитиме -1 -3, а вночі -4 -6. На півдні країни вдень 0 +2, а вночі -1 -3.