В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека

В Україні з 31 липня по 2 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом Укргидрометцетра 31 липня-2 серпня в південних, східних, більшості центральних районів та Івано-Франківської областей надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, через підвищення температури повітря в Києві обмежено рух великовагового транспорту. Зазначалося, що значна інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище +28 градусів призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них поздовжньої та усадочної деформацій.

Відзначимо, за прогнозом синоптиків сьогодні у Луцькій, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях сьогодні сонячно, без опадів. Температура повітря вдень сягне +23+27, вночі очікується +14+16.

На заході і сході країни сьогодні будуть невеликі дощі. Температура повітря вдень сягне +25+28, а вночі очікується +16+18. У південних областях сьогодні також дощі, температура повітря вдень +30+33, вночі очікується +20+23. Також, за даними синоптиків, погіршиться погода в Криму і Кримської області. Там температура повітря вдень сягне +31+33, а вночі очікується +21+23.