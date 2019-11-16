В Україні "оцифрують" відновлення посвідчення водія та отримання адвокатської допомоги

Кабінет міністрів України реалізував низку заходів для "оцифровування" бюрократичних процедур. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що он-лайн можна буде відновити втрачені або викрадені посвідчення водія.

"Вже незабаром їх можна буде замовити через електронний кабінет водія або через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Нові правила наразі стосуються посвідчень нового зразка, що видані після 1 січня 2013 року", - йдеться у повідомленні.

Уряд також схвалив проект закону, який спростить отримання безоплатної адвокатської допомоги для малозабезпечених громадян. По неї можна буде звертатися без довідки про доходи.

"Отримання цієї довідки займає багато часу і вимагає від людей значних зусиль. Проект закону буде невдовзі переданий до Верховної Ради", - зазначили в Кабміні.

Крім того Кабмін запровадив компенсацію поштових витрат у судових справах для малозабезпечених. Воно дозволяє адвокатам отримати відшкодування поштових витрат у справах, де вони надають безоплатну юридичну допомогу малозабезпеченим та соціально незахищеним групам населення. Зокрема, держава буде відшкодовувати витрати на відправлення рекомендованих листів в апеляційних провадженнях, які раніше оплачували самі громадяни. Це покращить якість надання правової допомоги людям, які не можуть її оплатити.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив 125,8 млн грн, щоб забезпечити житлом до кінця 2019 року майже 350 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також придбати приміщення для одного дитячого будинку сімейного типу.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що на засіданні Кабінету міністрів підписано дві постанови про підтримку фермерських господарств в цьому році.