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В Україні скасують призов на строкову військову службу: названо дату

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні скасують призов на строкову військову службу. Кабміну доручено забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної ради України законопроект щодо цього.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ президента.

На сайті Офісу президента опублікували указ президента.

Зеленський постановляє уряду забезпечити підготовку та внести на розгляд парламентом законопроект щодо "запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року".

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України. Зокрема, чисельність Збройних сил України зросте на 100 тисяч осіб.

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