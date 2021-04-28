В Україні скасували обов'язкову Держатестацію для випускників: закон набув чинності

Він набув чинності наступного дня після оприлюднення.

Документ передбачає, що учні шкіл та інших закладів загальної середньої освіти, які завершують навчання у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження ДПА.

Однак вони мають право за власним бажанням пройти Держатестацію, серед іншого у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Закон покликаний зменшити ризики захворювання на COVID-19 серед школярів та запобігти подальшому погіршенню епідемічної ситуації у країні.

Раніше в Офісі президента запевнили, що усі етапи ЗНО цьогоріч відбудуться у заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах України.