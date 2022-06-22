В Україні зупинилася нафтопереробка: що буде з паливом

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка під час пресконференції у Києві.

За словами Вітренка, ракетні удари почалися фактично з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Масовані атаки країни-окупанта ускладнили логістику нафтопродуктів на український ринок, що, зі свого боку, розвинуло дефіцит палива.

"На жаль, ці удари почалися фактично з перших днів війни… Вся нафтопереробка в Україні зараз через масовані неодноразові атаки агресора не працює і складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає їхній дефіцит", - заявив Вітренко.

Коли "Нафтогаз" почне розв'язувати проблему з паливом:

"Коли ми отримаємо повністю управління та мережу АЗС, коли вирішиться проблема з логістикою і ми зможемо отримувати ресурс для створення національного резерву нафтопродуктів, після цього "Нафтогаз" зможе долучитися до вирішення проблем на ринку пального та забезпечувати стабільність, прозорість, справедливість цін на цьому ринку", - заявив голова НАК.