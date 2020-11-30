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В Україні не залишилося повного циклу виробництва боєприпасів, - "Укроборонпром"

Автор: Владислав Красінський, Олег Черниш, Андрій Козловський

Голова оборонного концерну "Укроборонпром" Ігор Фоменко заявив, що в Україні не залишилося боєприпасної галузі. Він зазначив, що її потрібно створювати з самого початку.

Про це Ігор Фоменко повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Починаючи від дрібних до великих калібрів. Зараз все це купується. Звичайно, використовуються і складські залишки, але серед них є й такі, у яких термін експлуатації закінчується, вони іноді втрачають свої характеристики за час перебування на складах", - сказав Фоменко.

Також він додав, що ні один український завод не зможе організувати повний цикл виробництва боєприпасів у найближчі пару років.

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"Повного циклу виробництва немає... В рамках підприємств "Укроборонпрому" проектів з виробництва боєприпасів малого калібру також немає", - додав голова концерну.

За його словами, зараз відбуваються навчання і є необхідність поповнення складських запасів.

"Тому, все що можуть виробляти в Україні, треба робити, адже у нас високий і виробничий і науково-технічний потенціал. Наприклад, конструкторське бюро "Луч", - зазначив Фоменко.

Нагадаємо, "Укроборонпром" в рамках реформи може позбутися майже половини своїх підприємств.

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