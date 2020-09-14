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В Україні до ослаблення карантину не готові 20 регіонів

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні Київ і ще 19 областей продовжують залишатися не готовими до послаблення карантинних обмежень. У цих регіонах завищені показники захворюваності коронавірусом.

Відповідні дані станом на 14 вересня оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.

Крім столиці не можуть послабити карантин у наступних регіонах: Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

У Києві показник захворюваності на 100 тисяч осіб становить 136,9.

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Готові до ослаблення Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська та Херсонська області.

Зазначимо, послабити карантин можуть ті регіони, які відповідають трьом критеріям:

  • кількість тестів повинно бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;
  • показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;
  • рівень завантаженості ліжок протягом 5 днів поспіль не повинен перевищувати 50%

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили майже 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що вчені прогнозують 3 тисячі випадків коронавірусу в середньому за добу в Україні до 18 вересня.

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