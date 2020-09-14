В Україні до ослаблення карантину не готові 20 регіонів

В Україні Київ і ще 19 областей продовжують залишатися не готовими до послаблення карантинних обмежень. У цих регіонах завищені показники захворюваності коронавірусом.
Відповідні дані станом на 14 вересня оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.
Крім столиці не можуть послабити карантин у наступних регіонах: Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
У Києві показник захворюваності на 100 тисяч осіб становить 136,9.
Готові до ослаблення Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська та Херсонська області.
Зазначимо, послабити карантин можуть ті регіони, які відповідають трьом критеріям:
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили майже 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу.
Також РБК-Україна писало, що вчені прогнозують 3 тисячі випадків коронавірусу в середньому за добу в Україні до 18 вересня.