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Поліція посилить контроль на дорогах на новорічні свята

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Київ, Середа 29 грудня 2021 19:14
Поліція посилить контроль на дорогах на новорічні свята Фото: правоохоронці посилять контроль на дорогах у період Новорічних свят (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці на період новорічних свят посилять контроль на дорогах. Патрулі стежитимуть за дотриманням правил дорожнього руху, виявлятимуть п'яних водіїв та забезпечуватимуть супровід груп дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Протягом новорічних свят правоохоронці контролюватимуть утримання дорожньої мережі, забезпечуватимуть супровід організованих груп дітей та надаватимуть допомогу водіям у разі погіршення погодних умов.

Крім того, у святкові дні поліція посилить контроль за безпекою на дорогах і виявлятиме водіїв у стані алкогольного сп'яніння.

"Святкові дні ми повинні посилено стежити за безпекою дорожнього руху, адже всі профілактичні заходи спрямовані на недопущення дорожньо-транспортних пригод та запобігати травмуванню і загибелі людей", - підкреслив глава Нацполіції ігор Клименко.

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