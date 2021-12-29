Поліція посилить контроль на дорогах на новорічні свята
Правоохоронці на період новорічних свят посилять контроль на дорогах. Патрулі стежитимуть за дотриманням правил дорожнього руху, виявлятимуть п'яних водіїв та забезпечуватимуть супровід груп дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Протягом новорічних свят правоохоронці контролюватимуть утримання дорожньої мережі, забезпечуватимуть супровід організованих груп дітей та надаватимуть допомогу водіям у разі погіршення погодних умов.
Крім того, у святкові дні поліція посилить контроль за безпекою на дорогах і виявлятиме водіїв у стані алкогольного сп'яніння.
"Святкові дні ми повинні посилено стежити за безпекою дорожнього руху, адже всі профілактичні заходи спрямовані на недопущення дорожньо-транспортних пригод та запобігати травмуванню і загибелі людей", - підкреслив глава Нацполіції ігор Клименко.