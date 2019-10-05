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В Україні офіційно живе майже 400 тисяч іноземців

Новини » Суспільство    05.10.2019 - 17:57
В Україні офіційно живе майже 400 тисяч іноземців
Ілюстративне фото (Pixabаy)

Станом на 1 вересня 2019 року на обліку знаходиться понад 280 тис. іноземців, які проживають на підставі виду на проживання

В Україні офіційно проживає близько 400 тисяч іноземців. Про це повідомила Державна міграційна служба, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

"За наявними у Міграційній службі статистичними даними, станом на 1 вересня 2019 в Україні на обліку перебуває 280 тисяч 872 іноземця, які проживають на підставі виду на проживання, і 114 тисяч 394 іноземців, які проживають в Україні на підставі тимчасового виду на проживання", - повідомили в Міграційній службі.

За даними Державної служби статистики, на 1 серпня кількість населення в Україні становила майже 42 млн.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що в Україні планують ввести платний проїзд дорогами для автомобілів на іноземних номерах. За словами міністра, найближчим часом у Верховну раду планується внесення відповідного законопроекту. Також міністр зазначив, що наступного року на українські дороги планують виділити додаткові кошти.

Додамо, комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №9402, яким передбачається дозволити в'їзд іноземців в Україну тільки за біометричними паспортами.

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