ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні черговий антирекорд по коронавірусу: 1 732 випадки за добу

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 09:04
В Україні черговий антирекорд по коронавірусу: 1 732 випадки за добу
Фото: людині міряють температуру (dpsu)
Автор: Анастасия Рокитна

В країні вже майже 88 тисяч заражених

Станом на 14 серпня в Україні виявили рекордний приріст заражених коронавірусом за добу, заразились ще 1 732 людини. Найбільше випадків в Харківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській областях.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

Зазначимо, новим антилідером стала Харківська область. Там вже два дні поспіль більше 200 нових випадків.

Крім того, спалах COVID-19 виявили у Чернівецькій області, яка тільки оговталась від епідемії, в Одеській області, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській областях та в Києві. Там до 200 випадків за добу.

Загальна ситуація по коронавірусу в країні така:

87 872 зараження (+1 732),

46 797 одужань (+581),

2 011 смертей (+19).

Нагадаємо, вчора Україну поділили на нові зони карантину, рішення прийняла Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

РБК-Україна писало, що місто Київ потрапило в "жовту зону" карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся