В Украине очередной антирекорд по коронавирусу: 1 732 случая за сутки

В стране уже почти 88 тысяч зараженных
По состоянию на 14 августа в Украине выявили рекордный прирост зараженных коронавирусом за сутки, заразились еще 1 732 человека. Больше всего случаев в Харьковской, Львовской, Черновицкой, Одесской областях.
Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.
Отметим, новым антилидером стала Харьковская область. Там уже два дня подряд более 200 новых случаев.
Кроме того, вспышку COVID-19 выявили в Черновицкой области, которая только оправилась от эпидемии, в Одесской области, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях и в Киеве. Там до 200 случаев за сутки.
Общая ситуация по коронавирусу в стране такая:
87 872 заражения (+1 732),
46 797 выздоровлений (+581),
2011 смертей (+19).
Напомним, вчера Украину поделили на новые зоны карантина, решение приняла Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
РБК-Украина писало, что город Киев попал в "желтую зону" карантина.