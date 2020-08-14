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В Украине очередной антирекорд по коронавирусу: 1 732 случая за сутки

Киев, Пятница 14 августа 2020 09:04
В Украине очередной антирекорд по коронавирусу: 1 732 случая за сутки
Фото: человеку меряют температуру (dpsu)
Автор: Анастасия Рокитна

В стране уже почти 88 тысяч зараженных

По состоянию на 14 августа в Украине выявили рекордный прирост зараженных коронавирусом за сутки, заразились еще 1 732 человека. Больше всего случаев в Харьковской, Львовской, Черновицкой, Одесской областях.

Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

Отметим, новым антилидером стала Харьковская область. Там уже два дня подряд более 200 новых случаев.

Кроме того, вспышку COVID-19 выявили в Черновицкой области, которая только оправилась от эпидемии, в Одесской области, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях и в Киеве. Там до 200 случаев за сутки.

Общая ситуация по коронавирусу в стране такая:

87 872 заражения (+1 732),

46 797 выздоровлений (+581),

2011 смертей (+19).

Напомним, вчера Украину поделили на новые зоны карантина, решение приняла Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

РБК-Украина писало, что город Киев попал в "желтую зону" карантина.

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