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В Україні зобов'язали пред'являти COVID-документи при поселенні в гірськолижні готелі

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Середа 01 грудня 2021 15:37
В Україні зобов'язали пред'являти COVID-документи при поселенні в гірськолижні готелі Фото: в Україні зобов'язали пред'являти COVID-документи при поселенні в гірськолижні готелі (РБК-Україна, Юля Червінська)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні оновили протиепідемічні заходи під час роботи гірськолижних курортів. Зобов’язали пред’являти COVID-документи при поселенні до готелів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на постанову №21 головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

При поселенні до гірськолижного готелю, необхідно мати з собою один із документів:

  • COVID-сертифікат;
  • негативний ПЛР-тест;
  • довідку про одужання від коронавірусу.

Згідно з оновленими правилами:

  • перевірка документів проводитиметься під час купівлі або ж обміну абонементу на гірськолижне катання й гірськолижне спорядження у спеціально організованих центрах;
  • рекомендується видавати туристам спеціальні значки, аби їм не довелося повторно пред’являти документи;
  • керівники об'єктів господарювання на території зобов’язані забезпечити усіх туристів достатнім запасом рідкого мила, антисептиків, паперових рушників;
  • туристи, зі свого боку, зобов’язані носити захисні маски в закритих приміщеннях й пред’являти COVID-документи під час вимоги від представників суб’єкта господарювання.
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