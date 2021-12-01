В Україні зобов'язали пред'являти COVID-документи при поселенні в гірськолижні готелі
Фото: в Україні зобов'язали пред'являти COVID-документи при поселенні в гірськолижні готелі (РБК-Україна, Юля Червінська)
В Україні оновили протиепідемічні заходи під час роботи гірськолижних курортів. Зобов’язали пред’являти COVID-документи при поселенні до готелів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на постанову №21 головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.
При поселенні до гірськолижного готелю, необхідно мати з собою один із документів:
- COVID-сертифікат;
- негативний ПЛР-тест;
- довідку про одужання від коронавірусу.
Згідно з оновленими правилами:
- перевірка документів проводитиметься під час купівлі або ж обміну абонементу на гірськолижне катання й гірськолижне спорядження у спеціально організованих центрах;
- рекомендується видавати туристам спеціальні значки, аби їм не довелося повторно пред’являти документи;
- керівники об'єктів господарювання на території зобов’язані забезпечити усіх туристів достатнім запасом рідкого мила, антисептиків, паперових рушників;
- туристи, зі свого боку, зобов’язані носити захисні маски в закритих приміщеннях й пред’являти COVID-документи під час вимоги від представників суб’єкта господарювання.