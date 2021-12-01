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В Украине обязали предъявлять COVID-документы при заселении в горнолыжные отели

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Среда 01 декабря 2021 15:37
В Украине обязали предъявлять COVID-документы при заселении в горнолыжные отели Фото: в Украине обязали предъявлять COVID-документы при поселении в горнолыжные отели (РБК-Украина, Юля Червинская)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине обновили противоэпидемические мероприятия во время работы горнолыжных курортов. Обязали предъявлять COVID-документы при поселении в гостиницы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление №21 главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

При поселении в горнолыжный отель, необходимо иметь с собой один из документов:

  • сертификат COVID;
  • отрицательный ПЦР-тест;
  • справку о выздоровлении от коронавируса.

Согласно обновленным правилам:

  • проверка документов будет проводиться во время покупки или обмена абонемента на горнолыжное катание и горнолыжное снаряжение в специально организованных центрах;
  • рекомендуется выдавать туристам специальные значки, чтобы им не пришлось повторно предъявлять документы;
  • руководители объектов хозяйствования на территории обязаны обеспечить всех туристов достаточным запасом жидкого мыла, антисептиков, бумажных полотенец;
  • туристы, со своей стороны, обязаны носить защитные маски в закрытых помещениях и предъявлять COVID-документы во время требования от представителей субъекта хозяйствования.
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