В Україні оголошено штормове попередження: де і коли очікувати негоди

За даними синоптиків, завтра вночі у більшості західних областей, вдень на Правобережжі грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На іншій території вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13 +18, а на узбережжі морів та Закарпатті до +21. Вдень по країні в середньому +27 +32, а на півдні Одеської області сягне і +36.

При цьому 23-24 липня у південних, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій (23 липня і у більшості західних та Житомирській областях) оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.