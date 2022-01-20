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В Україні оголошено штормове попередження, але не по всій країні: де саме

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України оголосили штормове попередження. Сильний вітер очікується у західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні вранці та вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини (I рівень небезпечності, жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Крім того, 20 січня на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, сьогодні в Україну прийде циклон, сніжитиме та знову трохи посилиться вітер.

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