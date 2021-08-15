В Україну йдуть затяжні дощі: якою буде погода на початку тижня

Синоптики прогнозують, що наступний тиждень в Україні відзначиться дощами у більшості областей. У західних областях також очікується незначне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру .

У понеділок дощі прийдуть у західні області країни, а у решті областей буде сонячно з проясненнями. На заході прогнозуються від +29 до +33 вдень та від +15 до +18 вночі. На решті території термометри покажуть від +29 до +34.

У вівторок грозові дощі прогнозують на заході, в Київській, Вінницькій та Житомирській областях. На решті територія буде сонячно та спекотно. На заході похолодає до +23...+25 градусів. У решті областей буде від +27 до +33.

Середа відзначиться дощами з грозами майже на всій території країни. Опади оминуть тільки Львівську, Волинську, та східні області. Температура на заході опуститься до +19 градусів, а на решті території термометри покажуть від +26 до +33.

У четвер та п'ятницю дощі з грозами будуть у центральних, більшості північних та східних, а також південних областях. У західних регіонах прогнозують від +23 до +25. На решті території термометри покажуть до +33.