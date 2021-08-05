В Україні оголошено штормове попередження

Синоптики України оголосили штормове попередження. Київ сьогодні накриє гроза, а Карпати - злива.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні у Києві та Київській області грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Сьогодні і завтра у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.
Крім того, ввечері 5 серпня на Закарпатті та в Карпатах, 6 серпня у західній частині країни значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий), а вночі завтра в Карпатах сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Нагадаємо, в Україну прийшло похолодання.
Зазначимо, сьогодні погода в Україні буде багатою на опади, а циклон, що наближається до країни, принесе в західні області сильні грозові дощі та шквали.